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В Днепре, Львове, Полтаве и других городах построят объездные дороги, – советник премьера Юрий Голик

Эти работы станут частью амбициозного плана Кабинета министров построить 4 000 км автодорог в 2020 году.

Укравтодор намерен провести ремонт объездных дорог вокруг областных и районных центров по всей Украине. В текущем году начнется строительство 9 объездных, рассказал на своей странице в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

Фото: пресс-служба

Он сообщил, что «9 объездных дорог строит Укравтодор в этом году. Еще 9 проектирует».

Среди трасс, которые будут отремонтированы – объездная дорога вокруг Днепра, Львова, Житомира, Полтавы, Ровно, Тернополя, Берегово, Дунаевцев и Кобеляк общей протяженностью 101,5 км.

Также, по словам Голика, ведется проектирование строительства объездных вокруг Хмельницкого, Николаева, Белой Церкви, Борисполя, Черновцов, Кременчуга, Одессы, Дубно и Стрыя.

Эти работы станут частью амбициозного плана Кабинета министров построить 4 000 км автодорог в 2020 году.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик показал, как идет подготовка к проекту «Большой стройки» - ремонту тысяч километров дорог и строительству сотен школ, детских садиков и стадионов по всей стране.

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