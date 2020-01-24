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"Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал, - Оржель

Это стало возможным из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа.

"Газпром" заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал, - Оржель
Фото: utg.ua

"Газпром" заплатил Украине вдвое больше, чем фактически прокачал газа с начала 2020 года. Это стало возможным из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Газпром заплатил вдвое больше, чем фактически прокачал газа. Это стало возможно из-за фиксации минимальных объемов прокачки газа в транзитном договоре. Ежемесячно Газпром должен прокачивать не менее 178 млн куб м. Фактически до 22 января было прокачано только 47% от оплаченных объемов", - написал министр в фейсбуке.

Напомним, 30 декабря Украина и Россия заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы. Стороны могут продлить его еще на 10 лет.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт с "Газпромом" заключен по принципу "качай или плати".

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель анонсировал снижение цен на газ.

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