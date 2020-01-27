Нацбанк показал обновленную 200-гривневую банкноту с усиленной защитой

Банкноты образца 2007 и 2019 будут находиться в обращении одновременно.

Национальный банк Украины презентовал новую банкноту номиналом 200 гривен, которую планируется ввести в обращение с 25 февраля.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

По дизайну новая банкнота похожа на банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На ней сохранены основные изображения образца 2007 года - лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне - изображение Въездной башни Луцкого замка. Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны). Размер новой банкноты не изменился - 75 x 148 мм. Цветовая гамма та же.

Отмечается, что обновленная банкнота имеет несколько новых инновационных элементов защиты. Так, поворачивая ее в руках, легко проверить ее современный элемент защиты - оптически переменный элемент SPARK, который должен постепенно менять цвет.

Еще один инновационный элемент - "оконная" защитная лента. Эта частично введенная в бумагу полимерная лента содержит цифровое изображение номинала банкноты и трезубца - малого государственного герба Украины. Если менять угол наклона банкноты, наблюдается кинетический эффект - меняется направление движения ее фонового изображения.

Также улучшена рельефность элементов печати, в том числе элемента для людей с недостатками зрения. Изменены и усовершенствованы ультрафиолетовая и инфракрасная защита; серийный номер черного цвета выполнен шрифтом с переменной высотой знаков и расположен вертикально вдоль правого края обратной стороны банкноты.

Банкноты образца 2007 и 2019 будут находиться в обращении одновременно. Новыми купюрами Нацбанк планирует постепенно замещать изношенные и поврежденные 200-гривневые банкноты образца 2007 года.

Напомним, в октябре прошлого года Нацбанк ввел в обращение банкноту номиналом 1 тыс. гривен - это самый большой номинал банкнот, которые существуют в Украине.