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ФСБ России приостановило следствие против украинских моряков, - адвокат

Основания и мотивы будут известны после получения защитой копии постановления следствия.

ФСБ России приостановило следствие против украинских моряков, - адвокат
Фото: EPA/UPG

Россия приостановила расследование по делу захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом сообщил в фейсбуке адвокат Николай Полозов.

"Сегодня следователь Следственного управления ФСБ известил о принятом процессуальном решении о приостановлении предварительного следствия по делу военных украинских моряков", - сообщил адвокат.

Он также добавил, что основания и мотивы принятого процессуального решения будут известны после получения защитой копии постановления следствия.

Напомним, три украинских корабля с 24 членами экипажей были захвачены 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.

Еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины захваченные корабли. Россия это требование проигнорировала, как и еще семь требований Украины. Последнее из них было направлено 4 октября.

20 ноября корабли "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" вернулись в Украину, однако россияне сняли с кораблей все что только можно, включая унитазы, плафоны и даже розетки. 

21 ноября в Гааге начались первые слушания "морского дела" относительно захвата украинских кораблей.

Также в ноябре прошлого года РФ заявила о продлении срока расследования по делу украинских моряков.

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