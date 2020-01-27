В хорошо спрятанных пакетах было 22 украинских загранпаспорта, 300 единиц бижутерии и 500 монет.

В пункте контроля "Конотоп" вечером 26 января украинские пограничники и таможенники в поезде "Киев-Москва" обнаружили большой схрон, в котором были спрятаны различные украшения, монеты и 22 загранпаспорта гражданина Украины. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

"Вечером 26 января во время осмотра одного из вагонов в конструктивных полостях купе правоохранители нашли хорошо спрятанные четыре пакета. В пакетах находилось 22 украинских загранпаспорта, 300 единиц бижутерии и 500 монет", - сказано в сообщении.

Обнаруженный товар и документы были изъяты сотрудниками компетентных органов. Продолжается экспертиза относительно выявленных предметов и мероприятия по установлению их владельца.

Таким образом, правоохранители предотвратили транспортировку паспортов на территорию РФ.

Напомним, в апреле сотрудники СБУ разоблачили группировку лиц, которые незаконно переправляли людей за границу, используя поддельные документы. Злоумышленники наладили массовое производство и сбыт фальшивых внутренних паспортов Украины и России, видов на жительство и документов, которые предоставляли право беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.