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После кодировки из открытого доступа пропадут 23 телеканала

На данный момент в открытом доступе "на спутнике" доступны 117 украинских телеканалов

После кодировки из открытого доступа пропадут 23 телеканала
Фото: newsfiber.com

С 28 января крупные украинские медиагруппы 1+1 media, Медиа Группа Украина, StarLightMedia и Inter Media Group  начнут кодировать свой сигнал на спутнике, что потенциально заденет украинцев, использующих спутниковые антенны.

Об этом сообщает "НВ Бизнес".

Отмечается, что в общей сложности пользователи открытого спутника не досчитаются 23 каналов: 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Плюсплюс, УНИАН ТВ (1+1 media); Новый канал, ICTV, СТБ, Оце, М1, М2 (StarLightMedia); Интер, НТН, К1, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom, Пиксель (Inter Media Group); Украина, НЛО TV, Индиго TV (Медиа Группа Украина).

На данный момент в открытом доступе "на спутнике" доступны 117 украинских телеканалов.

Как отметил член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, после кодировки 23-х телеканалов медиагрупп и ухода Громадського (канал прекращает спутниковое вещание по финансовым причинам), у украинских телезрителей останется доступ почти к 90 каналам.

В открытом доступе преимущественно останутся нишевые, информационные, общественные и региональные телеканалы.

"Информационного контента в открытом доступе сегодня с избытком. Зато после кодирования будет дефицит развлекательного контента", - отметил Костинский.

Напомним, в Украине работают два крупных спутниковых оператора - Viasat и Xtra TV. Чтобы иметь возможность пользоваться услугами этих компаний, абоненты «открытого спутника» должны установить провайдерский приемник и ежемесячно платить абонентскую плату.

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