В Киеве произошла авария с маршруткой, пострадали семь пассажиров

В Днепровском районе Киева легковое авто Mitsubishi врезалось в маршрутку, в результате чего травмы получили семь ее пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Авария произошло около 21:30 23 декабря. По предварительным данным, водительница легкового авто находилась в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где и столкнулась с автобусом.

"Вследствие этого семеро пассажиров общественного транспорта получили разные травмы, пятеро из них госпитализированы", – добавили правоохранители.

После получения информации от врачей относительно степени тяжести повреждений у пострадавших будет решаться вопрос о внесении ведомостей в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286.

Напомним, 3 декабря в Буче Киевской области произошло ДТП с маршрутным автобусом и Porsche. Иномарка врезалась в общественной транспорт в момент выезда со второстепенной дороги.