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Онлайн ловив мене та не спіймав

Каяк і тихий ранок, посеред берегів, де нікого немає. Раніше я думала, що це і є моя самоізоляція, легка втеча від реальності. Але тепер ця спіраль почала розкручуватися у зворотній бік: тепер ця порожня природа і є реальністю, до якої я втікаю зі світу онлайн нарад, віртуальних екскурсій і zoom-вечірок. «Цей міст, він як у Голосія…. а небо, так, таке небо я пригадую у кранахівських мисливцях з Kröller-Müller Museum», – думалося мені в моєму човнику. І це не значить, що воно візуально саме таке, воно таке за суттю, за досвідом переживань, які я отримувала, коли наживо дивилася на живопис Голосія чи картину Кранаха. Воно таке за повітрям, тремтінням, диханням.

Міст. 1992. Колекція маєтку художника Олега Голосія та галереї The Naked Room
Міст. 1992. Колекція маєтку художника Олега Голосія та галереї The Naked Room

Я би навіть перевірила себе і подивилася б ще раз на роботи, але як?

Коли ви хочете побачити Кранаха в Крюлер-Мюлер, ви долаєте відстань, ви спеціально повільно наближаєтеся до цього моменту, ви їдете машиною або автобусом, потім ще кілька кілометрів через заповідник на велоспеді, через ліс і поле, ви наближаєтеся через тінь і світло. Ви емоційно налаштовуєтеся до цієї спеціальної зустрічі. Ви точно не можете вскочити в цей музей між zoom, вебінаром і перфоратором за стіною.

Музеї постали перед новим викликом і намагаються з ним дати раду: як втримати контакт з людиною? Як антропоцентричні інституції, вони в першу чергу намагаються врятувати і підтримати людину тепер. Вони пропонують як ніколи велику кількість дистанційних лекцій, онлайн колекцій, майстер-класів і порад, як впоратися з викликами сьогодення. І це дійсно величезна робота, яку, напевно, мало хто бере на себе, бо інформаційне поле здебільшого складається із новин та повідомлень про страх, смерть, поширення вірусу. 

А музей – це той острівець, який говорить про гуманізм, історію, пережиття. І в цьому цінність музеїв, вони беруть на себе цю складну місію.

Але і музеї постали перед викликом форматів. Адже і раніше було багато можливостей дивитися онлайн лекції про мистецтво, відео-розмови, фільми, романи про мистецтво. Але всі вони давали нам лише додаткові ключі до твору, були додатковим досвідом до головного – досвіду споглядання мистецтва вживу. Що тепер робити, коли немає доступу до цього «головного»? Які формати пасують тепер?

Ми думаємо, що глядач знає: головне – воно в музеї. Тому і намагаємось перенести онлайн майже все. Проте не всі досвіди присутності можна і варто копіювати. Ми перед викликом створення інших форматів знання про музей. Нам треба винайти нову мову, а також говорити про цінність і унікальність старої, але не імітуючи її.

Під час роботи над проектом «Уявний путівник. Японія» я була вражена підходом японських митців, які працюють з медіа-мистецтвом. Вони не намагаються за допомогою планшету, компьютера, програми зімітувати каліграфію і живопис. Вони створюють твір, який може бути створений лише за допомогою програми, алгоритмичного дизайну.

На носі у нас День неспішного мистецтва, проект який існує понад 15 років і став супер-популярним завдяки спеціальному досвіду, який більшість музеїв пропонує в цей день: неспішне, повільне споглядання твору, сам на сам, вдивляння, медитація, здивування від напруги, яка нам раптом відкривається в сюжеті, естетична і інтелектуальна насолода. Я думала про цей формат і цьогорічні анонси музеїв про цей день. Чи це точно такий досвід ми пропонуємо онлайн? Чи це не мімікрія? І чи ми – ті,хто працюють в музеї, пропонуючи це, не підважуємо важливість досвіду, не ставимо новий стандарт, що тепер це можна онлайн?

І цей внутрішній спротив не проти онлайн програм музеїв, а лише заклик подумати про те, чи можна всі формати переназвати і перенести в інтернет? Давайте робити всі наші онлайн програми, але давайте їх називати тим, чим вони є. А вони не є Днем неспішного мистецтва.

Юлія Ваганова Юлія Ваганова , Заступниця генеральної директорки Мистецького Арсеналу з музейної та виставкової діяльності
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