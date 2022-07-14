Окупанти накрили вогнем 21 населений пункт Донеччини, - МВС

Є загиблі та поранені мирні жителі.

За добу зафіксовано 33 ворожих обстріли Донецької області.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Ворог бив по оселям і цивільній інфраструктурі ракетами НУРС, «Х-59МК», ЗРК «С-300», реактивними системами залпового вогню «Град», «Смерч», «Ураган» та артилерією.

«Росіяни обстріляли міста Авдіївка, Красногорівка, Торецьк, Слов’янськ, Костянтиніка, Бахмут, смт Очеретине, села Кам’янка, Диліївка, Первомайське, Гродівка, Іванівка, Миколаївка, Завітне, Неліпівка, Маринівка, Вовче, Новоселівка Перша, Новожеланне, Катеринівка, Новолуганське», - повідомили у міністерстві.

Фото: МВС

Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів - 29 житлових будинків, з них три багатоквартирні, амбулаторія, зерносховище та сільгосптехніка, завод, водонапірна вежа, стадіон, гаражі та господарські споруди. Є загиблі та поранені мирні жителі.

Поліція задокументувала воєнні злочини РФ за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо, завершено розбір завалів багатоповерхівки в Часовому Яру. Операція з порятунку тривала 5 днів.

Також, за даними британської розвідки, російські війська не просунулися на Донбасі за останні три доби.