"Порушення законів та звичаїв війни": Прокуратура відкрила провадження через обстріл Вінниці

Внаслідок обстрілу загинули 20 осіб, у тому числі 1 дитина, 25 отримали поранення

Вінницька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження через ракетний обстріл Вінниці Російською Федерацією.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Досудове розслідування здійснюється за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

У прокуратурі нагадали, що внаслідок обстрілу загинули 20 осіб, у тому числі 1 дитина, 25 отримали поранення. Значних руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні та офісні приміщення.

Наразі тривають пошукові роботи. На місці події працюють прокурори, слідчі та екстрені служби.

Нагадаємо, сьогодні між 10 та 11 годинами ранку Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Відомо про 12 жертв і 30 постраждалих. Розбір завалів триває.

Президент Володимир Зеленський назвав атаку росіян терактом. Він також опублікував відео з наслідками обстрілу.

"Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав президент у Telegram-каналі.