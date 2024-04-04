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Орбан відвідав Боснію і Герцеговину, та пообіцяв допомогти зі вступом до ЄС

Цього липня Угорщина головуватиме в Європейській раді.

Орбан відвідав Боснію і Герцеговину, та пообіцяв допомогти зі вступом до ЄС
Орбан відвідав Боснію і Герцеговину
Фото: Віктор Орбан

Голова уряду Угорщини Віктор Орбан відвідав Сараєво, столицю Боснії і Герцеговини.

Про це повідомив Віктор Орбан.

“Якщо ми хочемо дати новий імпульс європейській економіці та захистити ЄС від нелегальної міграції, нам потрібні країни Західних Балканів”, - наголосив Орбан. 

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Він додав, що цього липня Угорщина головуватиме в Європейській раді, і зробить все можливе, щоб підтримати вступ Боснії і Герцеговини якнайшвидше.

Що відомо про вступ Боснії і Герцеговини в ЄС

ЄС розпочне переговори про вступ із Боснією і Герцеговиною.

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