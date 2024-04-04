Орбан відвідав Боснію і Герцеговину, та пообіцяв допомогти зі вступом до ЄС

Голова уряду Угорщини Віктор Орбан відвідав Сараєво, столицю Боснії і Герцеговини.

Про це повідомив Віктор Орбан.

“Якщо ми хочемо дати новий імпульс європейській економіці та захистити ЄС від нелегальної міграції, нам потрібні країни Західних Балканів”, - наголосив Орбан.

Він додав, що цього липня Угорщина головуватиме в Європейській раді, і зробить все можливе, щоб підтримати вступ Боснії і Герцеговини якнайшвидше.

В грудні 2019 року Рада ЄС визнала Боснію і Герцеговину не готовою до членства у ЄС, оскільки країна "не повною мірою відповідає копенгагенським політичним критеріям".

В кінці 2022 Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Євросоюзу не варто надавати перевагу Україні перед Балканами у питанні приєднання до блоку.

В середині грудня 2023 лідери Європейського Союзу вирішили не розпочинати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.