У Грузії скасували реєстрацію прокремлівської політсили "Консервативний рух"

У Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух" ("Альт-інфо"), передає "Ехо Кавказу".
Національне агентство публічного реєстру ухвалило рішення після звернення Антикорупційного бюро. У документі перелічили порушення, які були допущені під час реєстрації політсили.
Лідери руху заявили, що рішення ухвалила провладна партія "Грузинська мрія".
"Консервативний рух"зареєстрували у 2021 році. Партія мала намір узяти участь у парламентських виборах у жовтні 2024 року.
- Торік у березні прокремлівське радикальне угруповання "Альт-Інфо" та прихильники "Консервативного руху" зірвали прапор Європейського Союзу біля парламенту. Вони спалили його та декілька інших прапорі.
- Радикали влаштували в центрі Тбілісі ходу "проти агентів" та осіб, які "намагаються втягти Грузію у війну".