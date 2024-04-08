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У Грузії скасували реєстрацію прокремлівської політсили "Консервативний рух"

Національне агентство публічного реєстру виявило порушення при реєстрації партії.

У Грузії скасували реєстрацію прокремлівської політсили "Консервативний рух"
Грузинська партія "Консервативний рух"
Фото: сайт партії "Консервативний рух"

У Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух" ("Альт-інфо"), передає "Ехо Кавказу".

Національне агентство публічного реєстру ухвалило рішення після звернення Антикорупційного бюро. У документі перелічили порушення, які були допущені під час реєстрації політсили.

Лідери руху заявили, що рішення ухвалила провладна партія "Грузинська мрія".

"Консервативний рух"зареєстрували у 2021 році. Партія мала намір узяти участь у парламентських виборах у жовтні 2024 року.

  • Торік у березні прокремлівське радикальне угруповання "Альт-Інфо" та прихильники "Консервативного руху" зірвали прапор Європейського Союзу біля парламенту. Вони спалили його та декілька інших прапорі.
  • Радикали влаштували в центрі Тбілісі ходу "проти агентів" та осіб, які "намагаються втягти Грузію у війну".
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