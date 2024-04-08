У Грузії скасували реєстрацію прокремлівської політсили "Консервативний рух"

У Грузії ліквідували прокремлівську партію "Консервативний рух" ("Альт-інфо"), передає "Ехо Кавказу".

Національне агентство публічного реєстру ухвалило рішення після звернення Антикорупційного бюро. У документі перелічили порушення, які були допущені під час реєстрації політсили.

Лідери руху заявили, що рішення ухвалила провладна партія "Грузинська мрія".

"Консервативний рух"зареєстрували у 2021 році. Партія мала намір узяти участь у парламентських виборах у жовтні 2024 року.