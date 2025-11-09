Зеленський схвалив санкції проти російських урядовців, наближеного до Путіна фінансиста та агента ФСБ

Також у списку – російські видавництва, які працюють на виправдання агресії.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про схвалення нових санкцій РНБО проти російських урядових посадовців, колаборанта та функціонера військової розвідки РФ.

Про це йдеться у його двох указах.

У сьогоднішніх санкційних рішеннях України:

особи, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України,

один із його “гаманців”;

функціонер російської військової розвідки;

один із колаборантів.

Також у списку – російські видавництва, які працюють на виправдання агресії та поширення російської пропаганди у світі.

Детальніше про санкції

Перший указ запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, які є учасниками злочинів проти України та українців, привласнили майно аграрного сектору, зернові культури, об’єкти культурної спадщини, ведуть інформаційні операції проти нашої держави та впроваджують освітні стандарти РФ із антиукраїнськими наративами на тимчасово окупованих територіях України, інформує сайт президента.

Відтепер під санкціями – російські урядовці, агент ФСБ з інформаційних диверсій, представник інформаційного управління Генштабу Росії, а також наближений до російського очільника фінансист Кирило Дмитрієв, який займається залученням російських інвестицій у ключові галузі економіки іноземних держав, та особи, які виправдовують збройну агресію РФ.

Глава держави наголосив, що Україна надасть наші пропозиції щодо нових санкцій відповідним партнерам.

Другим указом запроваджені санкції проти п’яти юридичних осіб – російських видавництв, які працюють на виправдання агресії, поширення російської пропаганди у світі, а також насаджування антиукраїнських настроїв на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Працюватимемо над тим, щоб ці видавництва не могли брати участь у міжнародних книжкових виставках, а їхня продукція була вилучена з онлайн-платформ продажу по всьому світу", – наголосив радник-уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.