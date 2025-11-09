Росіяни обстріляли Корабельний район Херсона

Російські окупанти обстріляли Корабельний район Херсона 9 листопада. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 12:45 армія рф обстріляла Корабельний район Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. У 74-річної жінки та 52-річного чоловіка — мінно-вибухові травми", — ідеться у повідомленні.

Потерпілих доправили до лікарні. Нині медики їх дообстежують.

Також стало відомо про пораненого працівника комунальної служби, котрий вчора постраждав через атаку російського БпЛА.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона 46-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми й контузію.