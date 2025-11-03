На ТОТ формується мережа "церковно-гуманітарних центрів", що збирають і доставляють спорядження на фронт для ЗС РФ.

Командування угруповання "Крим" разом із бойовиками "Барс Крим" передало священнику Дмитрію Кроткову мотоцикл нібито для "виконання бойових завдань" на окупованій частині Херсонщини, інформує Центр національного спротиву.

Офіційно акт подається як "підтримка військових капеланів", проте це свідчить про інституційну участь Російської православної церкви (РПЦ) у забезпеченні діяльності збройних підрозділів РФ на ТОТ.

Дмитро Кротков — настоятель храму при главку МНС рф у Криму та керівник "військового відділу" кримської митрополії, який опікується "взаємодією зі збройними силами та силовими структурами".

Раніше йому приписували організацію так званих "гуманітарних місій", супровід гумконвоїв і курування облаштування підземних бліндажних храмів у зоні бойових дій.

За інформацією джерел Центру національного спротиву, паралельно формується мережа так званих "церковно-гуманітарних центрів", які збирають і доставляють спорядження та благодійні вантажі безпосередньо на лінію зіткнення.

Локальні колаборантські структури й "громадські організації" використовуються як фасади для збору, сортування та логістики таких відправлень.

Таким чином, РПЦ виконує відразу кілька функцій на ТОТ:

ідеологічну — сакралізація війни через церковну риторику та обряди;

кадрово-мобілізаційну — вбудовування духовенства в систему підтримки підрозділів, створення польової пастирської інфраструктури;

матеріально-логістичну — забезпечення ресурсів для війська під прикриттям гуманітарної допомоги.

У нацспротиві підкреслюють, що релігійні символи використовуються для маскування та виправдання воєнних дій, а церковні структури фактично перетворюються на елемент окупаційного управління.

Формула "молитва поруч зі зброєю" стає інструментом нормалізації насильства та втягування цивільного населення в забезпечення військових потреб.