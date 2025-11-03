Знищено елітний спецпідрозділ противника, а також технічні засоби розвідки, спостереження та ворожий розрахунок ПТРК.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по позиціях російських окупантів, які перебували на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі.

Про це повідомили ВМС України та оприлюднили відповідне відео.

У результаті операції було ліквідовано елітний спецпідрозділ противника, а також знищено технічні засоби розвідки, спостереження та ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу (ПТРК).

У ВМС відзначають, що ця операція стала черговим прикладом ефективної взаємодії між силами оборони, які продовжують методично знищувати військову інфраструктуру агресора.

Щоб приховати свої втрати, російська пропаганда поширює відео, де нібито показано знищення українського катера за допомогою боєприпасу "Ланцет". Проте насправді це фейк — під час операції українські військові успішно застосували дрон-камікадзе.