Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці ВМС України знищили елітний російський підрозділ на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі

Знищено елітний спецпідрозділ противника, а також технічні засоби розвідки, спостереження та ворожий розрахунок ПТРК.

Бійці ВМС України знищили елітний російський підрозділ на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі
Фото: скріншот

Військово-Морські Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по позиціях російських окупантів, які перебували на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі. 

Про це повідомили ВМС України та оприлюднили відповідне відео.

У результаті операції було ліквідовано елітний спецпідрозділ противника, а також знищено технічні засоби розвідки, спостереження та ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу (ПТРК).

У ВМС відзначають, що ця операція стала черговим прикладом ефективної взаємодії між силами оборони, які продовжують методично знищувати військову інфраструктуру агресора.

Щоб приховати свої втрати, російська пропаганда поширює відео, де нібито показано знищення українського катера за допомогою боєприпасу "Ланцет". Проте насправді це фейк — під час операції українські військові успішно застосували дрон-камікадзе.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies