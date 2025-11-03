Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Спецпризначенці ГУР знищили російські системи ППО в окупованому Криму

Знищено пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", радіолокаційну станцію 92Н6Е та РЛС П-18 "Терек".

Спецпризначенці ГУР знищили російські системи ППО в окупованому Криму
Фото: скріншот

У ніч з 1 на 2 листопада 2025 року сили спеціального призначення Департаменту активних дій ГУР МО України здійснили чергову високоточну атаку по об’єктах ППО російських військ у тимчасово окупованому Криму.

Про це інформує ГУР МО, оприлюднивши відео і деталі спецоперації.

За підтвердженими даними, у результаті удару було знищено пункт управління зенітно-ракетного дивізіону С-400 "Тріумф", разом із багатофункціональною радіолокаційною станцією 92Н6Е та обладнанням системи автономного енергозабезпечення комплексу.

Крім того, українські розвідники успішно уразили аеродромний оглядовий радіолокатор "АОРЛ-1АС" і РЛС П-18 "Терек", що належали військам РФ.

В ГУР підкреслюють, що подібні удари суттєво знижують ефективність російської системи протиповітряної оборони на півострові, наближаючи деокупацію українських територій.
