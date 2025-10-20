З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Росіяни вкотре обстріляли вугільне підприємсто ДТЕК на Дніпропетровщині

Наразі на підприємстві введено план ліквідації аварії.

Росіяни вкотре обстріляли вугільне підприємсто ДТЕК на Дніпропетровщині
Фото: ukrinform.ua

Росія атакувала збагачувальну фабрику ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині. За останню добу це друга атака ворога по вугільному підприємстві ДТЕК.

Про це повідомляє компанія "ДТЕК Енерго".

"Вранці 20 жовтня росія здійснила чергову терористичну атаку на українську енергетику. Цього разу була атакована збагачувальна фабрика ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині. Ніхто з працівників фабрики не постраждав", — ідеться у повідомленні.

Наразі на підприємстві введено план ліквідації аварії, триває її локалізація, після чого розпочнеться ліквідація наслідків.

У компанії зазначають, що це вже 6 масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК на Донеччині та Дніпропетровщині за останні два місяці.

Напередодні, 19 жовтня, ворог атакував одну з шахт компанії на Дніпропетровщині. Під землею перебувало 192 шахтарі. Ніхто не постраждав. 

"В умовах ударів ворога працівники ДТЕК Енерго продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи теплової генерації та української енергосистеми", — додають у компанії.
