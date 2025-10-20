Також буде спаціальна навчальна програма для операторів та технічного персоналу.

Українська компанія "Генерал Черешня" оголосила про запуск серійного виробництва нового безпілотного літального апарата Bullet, призначеного для перехоплення ворожих ударних дронів типу Shahed.

Про це повідомляє "Мілітарний".

Зазначається, що розробка вже пройшла випробування та готова до постачання підрозділам Сил оборони.

Проєкт реалізовано у співпраці з військовими структурами, які надали технічні вимоги та бойовий досвід. Команда інженерів адаптувала конструкцію та програмне забезпечення дрона до реальних умов застосування на фронті.

Bullet здатен розганятися до 309 км/год, що забезпечує високу маневреність і швидкодію. Конструкція апарата оптимізована для польотів на високих швидкостях. Аеродинамічні рішення дозволяють зберігати стабільність навіть у складних погодних умовах. Програмне забезпечення забезпечує миттєву реакцію на зміну траєкторії цілі.

Bullet виготовляється у трьох модифікаціях: денній, нічній та з системою донаведення. Його задачі - перехоплення і нейтралізація ворожих ударних БпЛА, включно Shahed та аналогічними загрозами.

"Ми продовжимо вдосконалювати Bullet, щоб надати підрозділам сучасні та надійні рішення. Це не просто дрон - це технологічна відповідь на виклики війни", - наголосив засновник компанії Ярослав Гришин.

Окрім виробництва, "Генерал Черешня" запускає навчальну програму для операторів та технічного персоналу - "Академію Генерала Черешні". Вона забезпечить якісну експлуатацію, сервісне обслуговування та підвищення бойової ефективності дронів.