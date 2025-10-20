«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по цивільному авто у Пологівському районі на Запоріжжі, є поранений

36-річний чоловік зазнав травм.

Росіяни вдарили по цивільному авто у Пологівському районі на Запоріжжі, є поранений
Наслідки російського удару
Фото: Сумська ОВА

Російські окупанти атакували припарковане авто у Пологівському районі Запорізької області. Унаслідок обстрілу поранень зазнав місцевий мешканець.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"36-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. росіяни ударили fpv-дроном по автомобілю, припаркованому неподалік Варварівки. Автомобіль пошкоджено", — ідеться у повідомленні. 

Чоловікові надана уся необхідна допомога.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies