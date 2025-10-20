Росіяни вдарили по цивільному авто у Пологівському районі на Запоріжжі, є поранений

"36-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. росіяни ударили fpv-дроном по автомобілю, припаркованому неподалік Варварівки. Автомобіль пошкоджено", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

