Росіяни вдарили по цивільному авто у Пологівському районі на Запоріжжі, є поранений

Російські окупанти атакували припарковане авто у Пологівському районі Запорізької області. Унаслідок обстрілу поранень зазнав місцевий мешканець.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"36-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. росіяни ударили fpv-дроном по автомобілю, припаркованому неподалік Варварівки. Автомобіль пошкоджено", — ідеться у повідомленні.
Чоловікові надана уся необхідна допомога.
- Упродовж доби окупанти завдали 595 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області.