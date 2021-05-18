Матей Мохорич був змушений зійти з дистанції.

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Напередодні на дев'ятому етапі велобагатоденки "Джиро д'Італія" на одному зі спусків словенець Матей Мохорич необережно увійшов у поворот і опинився за межами асфальтового покриття.

У результаті чого він перекинувся в повітрі і приземлився на голову.

Фото: скриншот

Гонщик команди "Bahrain Victorious" обійшовся без серйозних травм, але все ж був змушений зійти з "Джиро".

А виграв етап колумбійський гонщик команди "Ineos Grenadiers" Еган Берналь, який і очолив загальний залік багатоденки.

Результати дев'ятого етапу:

Загальний залік: