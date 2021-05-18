Напередодні на дев'ятому етапі велобагатоденки "Джиро д'Італія" на одному зі спусків словенець Матей Мохорич необережно увійшов у поворот і опинився за межами асфальтового покриття.
У результаті чого він перекинувся в повітрі і приземлився на голову.
Гонщик команди "Bahrain Victorious" обійшовся без серйозних травм, але все ж був змушений зійти з "Джиро".
А виграв етап колумбійський гонщик команди "Ineos Grenadiers" Еган Берналь, який і очолив загальний залік багатоденки.
Результати дев'ятого етапу:
Загальний залік: