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На велогонці "Джиро д'Італія" гонщик зробив сальто і приземлився на голову

Матей Мохорич був змушений зійти з дистанції.

Фото: скриншот

Напередодні на дев'ятому етапі велобагатоденки "Джиро д'Італія" на одному зі спусків словенець Матей Мохорич необережно увійшов у поворот і опинився за межами асфальтового покриття. 

У результаті чого він перекинувся в повітрі і приземлився на голову.

Фото: скриншот

Гонщик команди "Bahrain Victorious" обійшовся без серйозних травм, але все ж був змушений зійти з "Джиро".

А виграв етап колумбійський гонщик команди "Ineos Grenadiers" Еган Берналь, який і очолив загальний залік багатоденки.

Результати дев'ятого етапу:

Загальний залік:

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