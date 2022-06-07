НБУ про стан ринку небанківських послуг: поменшало на 5 учасників ринку

Ринок небанківських фінансових послуг України в травні зазнав невеликих змін.

Про це повідомили в пресслужбі Нацбанку.

В НБУ кажуть - небанківський ринок залишили 5 учасників.

Станом на 31 травня 2022 року ситуація на небанківському ринку була така:

129 страховиків non-life (було 132) та 13 life-страховиків (без змін);

893 фінансові компанії (було 894);

63 страхові брокери (було 64);

197 ломбардів (без змін);

187 кредитних спілок (без змін);

110 лізингових компаній (без змін);

67 колекторських компаній (без змін).

Кількість банків в Україні залишилася без змін.

На ринку продовжують перебувати 24 банківські групи і 23 небанківські фінансові групи.

В НБУ додали, що на платіжному ринку діє 16 міжнародних платіжних систем та 37 національних, враховуючи державні.

Нагадаємо, НБУ заборонив російським резидентам брати участь в управлінні небанківськими установами. Також Нацбанк звернувся до парламенту з проханням заборонити колекторам стягувати борги з українських захисників.