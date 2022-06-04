Аграрії залучили 38,5 млрд гривень доступних кредитів, – Мінагрополітики

Українські аграрії залучили в поточному році для проведення посівної кампанії 38,507 млрд гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє сайт Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що для забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт у 2022 році аграрії України загалом залучили 38 млрд 507 млн гривень. 31 травня було завершено прийом заявок за програмою "Доступні кредити 5-7-9%", у межах якого надавалося фінансування.

Кредити отримали 18 078 аграріїв. Лідерами з кредитування є аграрії Київської (4,942 млрд гривень), Кіровоградської (4,712 млрд гривень), Вінницької (3,289 млрд гривень), Одеської (2,94 млрд гривень) та Дніпропетровської (2,937 млрд гривень) областей.

Також понад 1 млрд гривень залучили аграрії Волинської, Львівської, Полтавської, Тернопільської, Хмельницької областей.

Найбільше кредитів надали державні банки: ПриватБанк – на 8,243 млрд гривень, Укргазбанк – на 4,355 млрд гривень, Ощадбанк – на 2,814 млрд гривень, Укрексімбанк – на 2,285 млрд гривень.

Нагадаємо, в Україні запрацювала електронна платформа для збору інформації про завдані збитки аграрному сектору від війни з РФ.