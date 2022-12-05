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Єврокомісія представила дев’ятий пакет санкцій проти РФ, - Йозвяк

Санкції вчергове оминуть Білорусь.

Єврокомісія представила дев’ятий пакет санкцій проти РФ, - Йозвяк
Фото: rada.gov.ua

Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев’ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк у Twitter.

"Європейська комісія сьогодні (4 грудня, - ред.) поінформувала країни-члени ЄС про дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що на Білорусь знову санкції не націлені", - написав він.

За його словами, у попередньому новому списку санкцій - близько 180 організацій, серед них банки, ЗМІ та технологічні компанії. Попередньо, новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 грудня.

Нагадаємо, Рада ЄС 3 грудня ухвалила рішення встановити обмеження ціни на сиру нафту, нафтові масла та масла, отримані з бітумінозних матеріалів із РФ, на рівні $60 за барель. Санкції набудуть чинності з 5 грудня.

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