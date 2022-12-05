Єврокомісія представила дев’ятий пакет санкцій проти РФ, - Йозвяк

Єврокомісія представила країнам-членам ЄС дев’ятий пакет санкцій проти Росії, який стосуватиметься фінансових структур.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк у Twitter.

"Європейська комісія сьогодні (4 грудня, - ред.) поінформувала країни-члени ЄС про дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Цікаво, що на Білорусь знову санкції не націлені", - написав він.

The European Commission today briefed EU member states on the 9th sanctions package on #Russia. Interestingly #Belarus isn't targeted (again). some 180 listings and targeting banks, media transmission and technology. could potentially be agreed when EU FMs meet on 12 dec.#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 4, 2022

За його словами, у попередньому новому списку санкцій - близько 180 організацій, серед них банки, ЗМІ та технологічні компанії. Попередньо, новий пакет санкцій може бути погоджений під час зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 12 грудня.

Нагадаємо, Рада ЄС 3 грудня ухвалила рішення встановити обмеження ціни на сиру нафту, нафтові масла та масла, отримані з бітумінозних матеріалів із РФ, на рівні $60 за барель. Санкції набудуть чинності з 5 грудня.