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У Вишгороді відновили старовинний саркофаг ХІІ-ХІІІ століття

Саркофаг випадково виявили у 1853 р.

У Вишгороді відновили старовинний саркофаг ХІІ-ХІІІ століття
У Вишгороді відновили старовинний саркофаг ХІІ-ХІІІ століття
Фото: Вишгородський історико-культурний заповідник

Днями у Вишгороді Київської області відновили історичний артефакт – старовинний пірофілітовий саркофаг ХІІ-ХІІІ століття.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз Вишгородського історико-культурного заповідника (ВІКЗ).

Саркофаг демонтували зі старого дерев'яного каркаса на території храму святих страстотерпців Бориса і Гліба, після чого змонтували його на новий металевий каркас. Це було зроблено з метою збереження артефакту для майбутніх поколінь, зважаючи на крихкість овруцького шиферу.

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Саркофаг випадково виявили у 1853 р. на городі вишгородського священника Михайла Сікачинського поблизу Борисоглібського храму. 

Згодом, після побудови цегельного храму Бориса і Гліба у 1863 році, саркофаг встановили біля північної стіни храму на постаменті. Саркофаг почав руйнуватися під впливом погодних умов та нестійкої дерев’яної основи, яка покосилася під вагою плит.

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