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Сирський анонсував експериментальний проєкт підготовки військових

Експериментальний проєкт будуть розширювати.

Сирський анонсував експериментальний проєкт підготовки військових
Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

В Україні розширять експериментальний проєкт підготовки військових. У рамках програми новобранці проходять базову загальновійськову підготовку відразу у бригадах.

Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками наради.

Генерал Сирський провів нараду з питань підвищення якості підготовки ЗСУ. Командування проаналізувало підготовку випускників навчальних центрів, які пройшли довший курс базової загальної військової підготовки тривалістю 1,5 місяця.

Головком візначає, що є позитивні відгуки з бригад, але водночас залишає бажати кращого рівень психологічної підготовки.

В Україні впроваджують нову програму підготовки інструкторів — зі збільшенням терміну їхньої підготовки з 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів.

Головнокомандувач отримав позитивні результати експерементального проекту — проходження базової загальновійськової підготовки (надалі БЗВП) на базі бойових підрозділів. 

Також Сирський заслухав доповідь командира однієї з механізованих бригад про проходження новачками БЗВП на її тилових полігонах.

"Проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу. Це дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки", — ідеться у повідомленні.

Також, серед проблемних питань — укомплектування груп інструкторів у бригадах та посилення їхньої роботи, залучення їх до навчальних центрів.

За словами Головкома, серед "флагманів" у підготовці новобранців Десантно-штурмові війська.

  • 15 січня президент підписав ухвалений Верховною Радою законопроєкт про внесення змін до закону “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік. Документ, зокрема, передбачає системне впровадження базової загальновійськової підготовки для студентів – здобувачів вищої освіти.
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