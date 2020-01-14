Рада намерена на внеочередном заседании рассмотреть законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации

Верховная Рада собирается провести 24 января внеочередное заседание, чтобы принять в первом чтении законопроект №2598 об изменениях в Конституцию в части децентрализации.

Это произойдет, если Конституционный суд признает документ соответствующим Основному Закону, сообщила зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передают "Українські новини".

"Этот вопрос пока не поднимался на фракции, но, очевидно, будет поднят позже на этой неделе. Это будет также зависеть, отправим ли мы, очевидно, что отправим, в Конституционный суд завтра законопроект по децентрализации", – сказала она.

Фракция надеется, что КС успеет рассмотреть этот законопроект. Намерение провести внеочередное заседание 24 января подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Для того, чтобы парламент мог приступить к рассмотрению этого проекта закона, его вначале должен одобрить Конституционный суд. Если его признают конституционным, то документ должны поддержать минимум 226 нардепов в первом чтении и 300 во втором.

Напомним, 13 декабря президент Украины внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Его текст появился 16 декабря. В документе, среди прочего, предлагается ликвидировать районы и ввести вместо них округа.

В доработанном законопроекте об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти предложили сохранить особый правовой статус Севастополя до деоккупации Крыма.