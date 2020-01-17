Украинские эксперты первыми обнаружили элементы ракеты, которой в Иране был сбит самолет "Международных авиалиний Украины".

Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который также является председателем комиссии, расследующей катастрофу украинского Boeing-737.

На сайте института обнародовано видео, в котором Рувин комментирует работу группы украинских специалистов в Иране по расследованию катастрофы самолета Boeing 737 под Тегераном.

"На месте сборки обломков самолета мы нашли несколько планшетов, останков мобильных телефонов, сумки с документами, с карточками. И в них мы увидели последствия действия поражающих элементов и какого-то другого фактора. Потом, уже во время осмотра каждой детали самолета, нами были определены и обнаружены места, где попадали поражающие элементы какой-то ракеты или взрывного устройства. Также мы разложили все элементы, таким образом, как они стояли на самолете. Нам тогда стало понятно, что произошло, как произошло и каким образом", - сказал Рувин.

Впоследствии украинские эксперты нашли места, где увидели действие поражающих элементов ракеты. Исследования происходили 10 января. По словам Рувина, вместе с нашими специалистами присутствовали представители иранской власти.

"Они с нами посмотрели, попросили накрыть пленкой, не снимать на мобильные телефоны и сказали, что завтра будем разбираться. А утром в 9 часов - мы договорились, что приедем, 0 нас уже не пускали. Пустили уже после 11 часов и было официально заявлено, что самолет сбила ракета иранских Военно-воздушных сил", - сказал директор института.

По словам Рувина, всю зафиксированную информацию и полученные материалы эксперты института, которые работали на месте трагедии, в дальнейшем будут изучать в Украине. Однако предварительные результаты исследования уже известны.

Напомним, спасатели прибыли в Иран 9 января, после того, как 8 января разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ. В составе делегации ГосЧС было 45 специалистов.

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал The Washington Post, что украинские расследователи еще до признания Ирана понимали, что самолет "Международных авиалиний Украины" был уничтожен ракетой, но руководство страны предпочло придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции.