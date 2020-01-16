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Эксперты завершили идентификацию тел всех 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы в Иране

Передачу тел планируется провести до 19 января.

Эксперты завершили идентификацию тел всех 11 украинцев, погибших в результате авиакатастрофы в Иране
Фото: EPA/UPG

В Тегеране завершилась идентификация тел всех 11 погибших в результате крушения самолета МАУ в Иране украинцев.

Об этом информирует Департамент коммуникации МВД.

"Сегодня эксперты МВД, которые находятся в Тегеране, получили ДНК-профили останков всех 11 погибших граждан Украины. Проводится подготовка для дальнейшей передачи в Украину", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, передачу тел 11 погибших планируется провести до 19 января 2020 года.

В МВД отметили, что 15 спасателей, 4 следственных и 3 эксперта МВД помогают иранским коллегам расследовать причины трагедии с Boeing 737. Сейчас два эксперта-генетика МВД Украины остаются в Тегеране до завершения идентификации погибших и возвращения родственникам.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из 7 стран. Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял Корпус стражей исламской революции.

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