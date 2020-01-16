Начальницу налоговой Одесской области арестовали с залогом 904 тыс. гривен

Ее подозревают в предложении $25 тыс. взятки прокурору.

Высший антикоррупционный суд арестовал с залогом 904 тыс. гривен и.о. руководителя управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Одесской области, подозреваемую в даче 25 тыс. долларов взятки прокурору.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов Национального антикоррупционного бюро и применил к подозреваемой меру пресечения в виде ареста до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения 904 тыс. гривен залога.

Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей.

По версии следствия, задержанная вместе со своим заместителем предложила прокурору 25 тыс. долларов ежемесячно, а взамен тот не должен был препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, 13 января и.о. начальника главного управления ГНС Одесской области попалась на предложении и предоставлении 25 тыс. долларов США взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. После этого глава ГНС Одесской области области Сергей Верланов отстранил от исполнения обязанностей все руководство ГНС в области.