Чиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен, - СБУ (обновлено)
Чиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен, - СБУ (обновлено)
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
ГлавнаяПолитика

Начальницу налоговой Одесской области арестовали с залогом 904 тыс. гривен

Ее подозревают в предложении $25 тыс. взятки прокурору.

Начальницу налоговой Одесской области арестовали с залогом 904 тыс. гривен
Фото: facebook/НАБУ

Высший антикоррупционный суд арестовал с залогом 904 тыс. гривен и.о. руководителя управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Одесской области, подозреваемую в даче 25 тыс. долларов взятки прокурору.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов Национального антикоррупционного бюро и применил к подозреваемой меру пресечения в виде ареста до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения 904 тыс. гривен залога.

Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей.

По версии следствия, задержанная вместе со своим заместителем предложила прокурору 25 тыс. долларов ежемесячно, а взамен тот не должен был препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, 13 января и.о. начальника главного управления ГНС Одесской области попалась на предложении и предоставлении 25 тыс. долларов США взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. После этого глава ГНС Одесской области области Сергей Верланов отстранил от исполнения обязанностей все руководство ГНС в области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также