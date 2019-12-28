В горсовете Николаева полиция провела второй за месяц обыск

Правоохранители провели обыски в департаменте ЖКХ горсовета Николаева в субботу, 28 декабря. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, обыски проходят по решению одного из судов Николаева в рамках уголовного дела касающегося работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах.

"Городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами. Нам нечего скрывать. Как меня проинформировало руководство департамента, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям", – написал Сенкевич.

Правоохранители проводят обыски в департаменте ЖКХ николаевского горсовета второй раз за месяц. Как сообщает издание НикВести, 9 декабря сотрудники СБУ и Нацполиции провели обыски из-за возможных хищений бюджетных денег при обрезке деревьев.