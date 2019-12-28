Экс-"беркутовцы" Маринченко и Тамтура просят отменить им домашний арест

Экс-”беркутовцы” Александр Маринченко и Сергей Тамтура просят отменить им домашний арест. Об этом сообщает корреспондент LB.ua из зала Апелляционного суда, где продолжают слушать жалобу защиты на меру пресечения обвиняемым в преступлениях, которые привели к смерти 49 человек.

Судья начала зачитывать текст апелляционной жалобы. Адвокаты экс-”беркутовцев” указали, что обвинение недостаточно обосновано, и в нем не учтено, что во время событий 20 февраля также получили ранения, в том числе, смертельные, правоохранители.

Также адвокаты считают, что прокурорами не обоснованы риски того, что обвиняемые будут уклоняться от судебного процесса.

Судья попросила обвиняемых, которые включены видеосвязью, аргументировать свою жалобу. "5 лет я нахожусь под стражей. Никаких доказательств суду прокуратура не предоставила. Считаю это дело политически мотивированным", - заявил экс-”беркутовец” Павел Аброськин.

Судья Васильева обратила его внимание на факт, указанный прокурорами ранее, относительно того, что его коллеги уже покинули страну и находяться в РФ.

"Одни покинули, а другие остались", - прокомментировал Аброськин.

До того как начали читать жалобу адвокаты потерпевших заявили отвод судье, но она проигнорировала их ходатайство.

Они назвали нарушением то, что некоторые апелляционные жалобы обвиняемых не зарегистрированы в суде должным образом, на двух стоит время 11:50 27 декабря - то есть за 10 минут до начала заседания в тот день.

Кроме того, адвокаты потерпевших и прокуроры по делу еще вчера заявили, что обвиняемые в криминальных делах оспаривать в апелляционном суде могут только меру пресечения в виде содержания под стражей, а у Тамтуры и Маринченко - домашний арест.

Напомним, ранее появилась информация, что их могут обменять на украинских пленных 29 декабря.