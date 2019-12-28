В воскресенье в Киеве небольшой снег

29 декабря в Киеве облачно, небольшой снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…-2 градуса.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно, снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…-4 градуса.
В Карпатах снег, ночью сильный снег, температура ночью и днем -6…-11 градусов.
В Моршине снег, температура ночью и днем -2…-4 градуса.
В Трускавце снег, температура ночью и днем -2…-4 градуса.
В Сваляве снег, температура ночью -3…-5 градусов, днем -1…-3 градуса.
На севере Украины облачно, небольшой снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…-3 градуса.
В центре Украины облачно, местами небольшой мокрый снег с дождем, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.
На востоке Украины облачно, местами небольшой снег с дождем, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…-2 градуса.
На юге Украины облачно, местами небольшой мокрый снег и дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.
В Крыму облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.
В Ялте ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +3…+5 градусов.