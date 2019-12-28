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В воскресенье в Киеве небольшой снег

Температура днем до -2 градусов.

В воскресенье в Киеве небольшой снег
Фото: EPA/UPG

29 декабря в Киеве облачно, небольшой снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…-2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…-4 градуса.

В Карпатах снег, ночью сильный снег, температура ночью и днем -6…-11 градусов.

В Моршине снег, температура ночью и днем -2…-4 градуса.

В Трускавце снег, температура ночью и днем -2…-4 градуса.

В Сваляве снег, температура ночью -3…-5 градусов, днем -1…-3 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой снег, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…-3 градуса.

В центре Украины облачно, местами небольшой мокрый снег с дождем, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+3 градуса.

На востоке Украины облачно, местами небольшой снег с дождем, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3…-2 градуса.

На юге Украины облачно, местами небольшой мокрый снег и дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Крыму облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +1…+3 градуса, днем +3…+5 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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