​США собрались ужесточить выдачу виз для борьбы с "родильным туризмом"

Соединенные Штаты собираются ужесточить правила выдачи туристических виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей. По данным источников издания Axios из числа представителей президентской администрации, они могут быть объявлены уже на этой неделе.

С 1868 года в США действует 14-я поправка к Конституции. Она была введена после Гражданской войны и закрепила предоставление гражданства любому лицу, родившемуся на территории Штатов. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал это положение, называя его магнитом для нелегальной миграции.

Издание отмечает, что администрация Трампа собирается сделать родильный туризм более сложным. Предполагается, что сотрудники Государственного департамента смогут отказывать в выдаче документа, если посчитают, что заявитель планирует въехать в страну, чтобы добиться гражданства для ребенка. В администрации Трампа считают, что специалисты по выдаче виз обладают достаточной квалификацией, чтобы распознать такие намерения.

"Эти изменения направлены на устранение рисков национальной безопасности и правоприменения, связанных с "родильным туризмом", включая криминальную деятельность в этой индустрии", - сказал один из источников.

По оценкам близкого к аппарату Трампа Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождается примерно 33 тысячи детей иностранцев.

Напомним, что практика "родильного туризма" популярна среди украинских политиков. Например, в прошлом году в США родилась дочь министра инфраструктуры Владимира Омеляна.