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ВОЗ приняла решение по новому китайскому вирусу

Доказательств распространения вируса от человека к человеку за пределами Китая нет.

ВОЗ приняла решение по новому китайскому вирусу
Фото: EPA/UPG

Комитет по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, который на протяжении двух дней проводил экстренное заседание по новому коронавирусу (2019-nCoV), решил не объявлять "чрезвычайную ситуацию" в сфере здравоохранения на международном уровне.

Об этом сообщается в твиттере Всемирной организации здравоохранения.

"Сегодня я не объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус по итогам двухдневных экстренных переговоров.

По его словам, в настоящее время в ВОЗ зарегистрированы 584 случая заболевания, в том числе 17 случаев смерти. 575 случаев и все случаи смерти зарегистрированы в Китае. Также случаи заражения арегистрированы в Японии, Республике Корея, Сингапуре, Таиланде, Соединенных Штатах Америки и Вьетнаме.

Глава ВОЗ заявил, что доказательств распространения вируса от человека к человеку за пределами Китая нет.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV был зарегистрирован 31 декабря 2019 года в китайском Ухане.

20 января власти Китая подтвердили, что вызвавший вспышку пневмонии новый вирус передается от человека к человеку.

Из-за вспышки вируса власти Китая решили закрыть на карантин два города с населением 16 млн человек.

Сегодня Власти Китайской народной Республики официально подтвердили первый случай смерти от коронавируса за пределами китайского города Ухань.

Новый коронавирус является разновидностью вируса SARS, который тоже проявился в Китае и в 2002-2003 годах вызвал пандемию и смерти 800 пациентов.

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