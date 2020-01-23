В Китае закрыли два города с населением 16 млн человек из-за коронавируса

Власти Китая ограничили въезд и выезд из города Хуанган, находящийся в 72 км от Уханя, где изначально зафиксировали новый коронавирус 2019-nCoV, в котором также приостановлены все автобусные и железнодорожные перевозки. Об этом сообщил портал Sky News.

"Жителям Хуанганга, который расположен в 72 км от Уханя, приказано не покидать город без особых обстоятельств", - сказано в сообщении.

В городе Хуанган приостановили работу общественного транспорта, железной дороги, закрываются культурные и туристические локации.

Также все автомобили, которые въезжают и выезжают из города, будут проверяться.

Население Хуанганга составляет около 6 миллионов, население Уханя – около 11,08 млн.

Напомним, о возбудителе болезни известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым вирусом связывали с оптовым рынком морепродуктов Ухане. Кроме белуг и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации СМИ, продавали также летучих мышей, кур, кроликов и змей.

Вчера сообщалось, что количество жертв нового коронавируса достигло 17 человек.