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В Испании из-за шторма "Глория" погибли девять человек

Четырех человек ищут спасатели.

В Испании из-за шторма "Глория" погибли девять человек
Фото: elpais.com

В Испании в результате шторма "Глория" погибли девять человек.

Об этом сообщает El Pais.

"Количество погибших от мощного шторма в некоторых частях Испании на этой неделе возросло до 9 человек", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что четырех человек ищут спасатели.

В городе Арагон, на севере страны, около 3600 человек остались без электричества. Кроме того, в городе Малгат, вблизи Барселоны, из-за высокого уровня воды разрушены два моста.

Напомним, в ноябре прошлого года Францию охватил шторм "Амели", в результате которого 140 тыс. домов остались без электричества.

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