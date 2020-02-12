Порошенко: команда Зеленского так и не предложила альтернативы "Минску"

Команда Зеленского, которая пришла к власти почти год назад, в том числе и на критике Минских соглашений, до сих пор не предложила ни одной адекватной альтернативы для гарантий мира на Донбассе. Об этом в статье для издания «Украинская правда», приуроченной к 5-й годовщине Минских соглашений, отметил пятый Президент Украины лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Уже скоро год, как к власти пришли ярые критики Минских договоренностей. Как оказалось, «голуби мира» прилетели с пустыми клювами, то есть без собственного мирного плана. Дальше больше: в Париже Владимир Зеленский добавил и свой автограф к тому комплекту документов, которые условно и называются "Минском" (может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под Минск). Альтернативы Минску так и не предложили. И знаете почему? Потому что ее нет и теперь, когда пространство для маневра в Украине значительно шире. А в ситуации пятилетней давности не было и подавно», - отмечает Порошенко.

Петр Порошенко также подчеркнул, что никогда не идеализировал Минск и никому не желал бы оказаться в тех обстоятельствах, которые сложились накануне переговоров в феврале 2015 года. «Не имея ресурса, преодолеть Россию в военном плане было нереально, мы тогда переиграли ее дипломатично и тем самым спасли Украину. Благодаря мужеству наших воинов под Дебальцево и на других участках фронта», - напомнил Порошенко.

«И сегодня Минские соглашения дают шанс формулировать жесткие требования к России, и не выпрашивать, а требовать у нее мира. Была бы только на то политическая воля. Дорожная карта с четкой последовательностью пунктов, возвращение к хорошо проработанной нами идеи миротворцев ООН, отсутствие аврала в подготовке выборов на оккупированных территориях (об осени текущего года и речи быть не может), не уговоры, а давление на Путина, - все это возможно и необходимо на основании тех договоренностей в Минске, которые были обработаны с сентября 2014 года по февраль 2015 », - убежден Петр Порошенко.