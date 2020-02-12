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Экс-глава Харьковской ОГА посоревнуется за депутатский мандат своего преемника

Светличная хочет провести рокировку должностей.

Экс-глава Харьковской ОГА посоревнуется за депутатский мандат своего преемника
Фото: kharkivoda.gov.ua

Бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная собирается баллотироваться в Верховную Раду на округе №179, где в марте пройдут довыборы.

Об этом говорится в ее фейсбуке.

"Решила принять участие в выборах. 179 округ, много сотрудничали с людьми, но и еще много чего необходимо сделать", - говорится в ее заявлении.

В случае победы на выборах Светличная может получить мандат, который раньше занимал ее преемник Алексей Кучер. Он был назначен харьковским губернатором в ноябре 2019 года.

По состоянию на 12 февраля на довыборы зарегистрировались 10 кандидатов по округу №179. Среди них - кандидат от "Слуги народа" Виктория Алексейчук, кандидат от пророссийской партии "ОПЗЖ" Александр Диденко, кандидат от "Свободы" Игорь Швайка.

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