Экс-глава Харьковской ОГА посоревнуется за депутатский мандат своего преемника

Бывшая глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная собирается баллотироваться в Верховную Раду на округе №179, где в марте пройдут довыборы.

Об этом говорится в ее фейсбуке.

"Решила принять участие в выборах. 179 округ, много сотрудничали с людьми, но и еще много чего необходимо сделать", - говорится в ее заявлении.

В случае победы на выборах Светличная может получить мандат, который раньше занимал ее преемник Алексей Кучер. Он был назначен харьковским губернатором в ноябре 2019 года.

По состоянию на 12 февраля на довыборы зарегистрировались 10 кандидатов по округу №179. Среди них - кандидат от "Слуги народа" Виктория Алексейчук, кандидат от пророссийской партии "ОПЗЖ" Александр Диденко, кандидат от "Свободы" Игорь Швайка.