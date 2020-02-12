Фото: Михаил Палинчак

Государственное бюро расследований в среду вручило подозрение депутату Верховной Рады Софии Федине из оппозиционной фракции "Европейская солидарность".

Об этом она сказала журналистам и сторонникам, которые собрались возле здания ГБР.

"По результатам вручения имею повестку на допрос", - сообщила депутат.

Фото: Михаил Палинчак

Фото: Михаил Палинчак

Фото: Михаил Палинчак

Фото: Михаил Палинчак

Федине вменяют угрозу убийством президенту Украины Владимиру Зеленскому (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

"Дело мое, дело Маруси, дело Шеремета, дело Ковалева, дело Марченко - это попытка деморализовать, десакрализировать и дискредитировать волонтерско-ветеранское движение и уничтожить ту среду, которая сегодня едва ли не единственная реально борется за независимое украинское государство", - сказала она.

Вместе с Фединой в ГБР приходили ряд народных депутатов, в том числе Артур Герасимов и Владимир Арьев.

Напомним, что 26 октября депутат Верховной Рады София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий (ей тоже вручили подозрение и уже избрали меру пресечения) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - говорит на этом видео Федина. - "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении обеих женщин.

Федина входила в первую пятерку избирательного списка "Европейской солидарности" на досрочных выборах в Верховную Раду в июле 2019 года.