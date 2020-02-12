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Офис президента не исключает новую встречу Зеленского с Путиным

"Пока что никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было".

Офис президента не исключает новую встречу Зеленского с Путиным
Фото: EPA/UPG

Офис президента не исключает новую встречу президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным при соблюдении некоторых условий.

Об этом на пресс-конференции в среду сказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Что касается встречи с Владимиром Путиным. Это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения результата от переговоров в "нормандском формате", мы не исключаем. Но пока что никаких договоренностей, никаких разговоров на эту тему не было", - сказал он.

Напомним, что в декабре 2019 года Зеленский и Путин провели личную встречу в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже.

После этой встречи президенты обменялись новогодними поздравлениями (чего не было во время президента Петра Порошенко), а Зеленский сказал, что у них "начался диалог".

В январе рассматривалась возможность встречи Зеленского и Путина на форуме памяти Холокоста в Израиле, но она так и не произошла.

Следующие переговоры в нормандском формате предварительно запланированы на апрель.

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