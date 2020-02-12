​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб

Команда президента Владимира Зеленского после окончания войны на Донбассе планирует создать на освобожденных территориях экономический хаб.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время пресс-конференции.

“Мы должны сделать из Донбасса, из места, которое во всем мире ассоциируется с войной, сделать действительно цветущий край, в котором будет развиваться экономика. У нас есть такая мечта, что после окончания войны, восстановления контроля над украинской границей мы действительно хотим там сделать современный экономический хаб”, - заявил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что выборы на Донбассе пройдут в соответствии с украинским законодательством.

"В соответствии с украинским законодательством, невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные формирования, незаконно вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем. Выборы мы планируем провести на 100% в соответствии с украинским законодательством", - заявил Ермак.