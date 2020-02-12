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​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб

Ермак хочет сделать из ОРДЛО "цветущий край"

​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
Фото: facebook/Андрей Ермак

Команда президента Владимира Зеленского после окончания войны на Донбассе планирует создать на освобожденных территориях экономический хаб.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время пресс-конференции.

“Мы должны сделать из Донбасса, из места, которое во всем мире ассоциируется с войной, сделать действительно цветущий край, в котором будет развиваться экономика. У нас есть такая мечта, что после окончания войны, восстановления контроля над украинской границей мы действительно хотим там сделать современный экономический хаб”, - заявил Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что выборы на Донбассе пройдут в соответствии с украинским законодательством.

"В соответствии с украинским законодательством, невозможно проводить выборы, если на территории есть любые иностранные военные формирования, незаконно вооруженные люди и граница Украины не находится под контролем. Выборы мы планируем провести на 100% в соответствии с украинским законодательством", - заявил Ермак.

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