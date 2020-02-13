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Україна кварталу
Україна кварталу
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​Глава СБУ и посол Швейцарии обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Баканов рассказал о продвижении реформ и подчеркнул важность поддержки Украины со стороны Швейцарии.

​Глава СБУ и посол Швейцарии обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Посол Швейцарии в Украине Клод Вильд
Фото: ssu.gov.ua

Глава Службы безопасности Иван Баканов и посол Швейцарии в Украине Клод Вильд обсудили возможности дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"По мнению господина посла, такое сотрудничество позволит Службе еще более эффективно противодействовать вызовам национальной и международной безопасности", - говорится в сообщении.

Баканов подчеркнул, что для Украины очень важна дальнейшая поддержка со стороны международного сообщества в вопросах усиления санкций против России за незаконную аннексию Крыма и военный конфликт на Донбассе.

Также стороны уделили внимание принятию нового закона "О Службе безопасности Украины".

"Не ожидая принятия нового закона, мы меняем подходы в работе Службы уже сейчас, работаем над новой организационной структурой СБУ, имплементируя опыт иностранных партнеров по эффективному управлению профессиональными кадрами", - отметил Баканов.

Фото: ssu.gov.ua

Посол Вильд выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами.

Напомним, в рамках реформы Службы безопасности Украины проводится сокращение числа ее сотрудников и повышение заработных плат. Также после реформы в СБУ введут систему спецзваний.

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