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"Слуга народа" Смаглюк сочла коронавирус "маркетинговым ходом", но запаслась масками

"На всякий случай" нардеп купила 10 респираторов по 150 гривен.

"Слуга народа" Смаглюк сочла коронавирус "маркетинговым ходом", но запаслась масками
Ольга Василевская-Смаглюк
Фото: facebook.com/ukrjournalist

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк назвала коронавирус "маркетинговым ходом, чтобы продать побольше масок".

В эфире телеканала "Наш" бывшая журналистка заявила, что в их фракции есть две группы: те, кто считают коронавирус реальной угрозой, и те, кто думает, что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок.

"В нашей фракции поделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус - это действительно угроза, а другие - что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории, считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 гривен, чтобы было", - сказала нардеп.

По ее словам, на заседании Кабмина 12 февраля вопрос угрозы коронавируса вообще не поднимался.

"Я думаю, что украинская власть, как всегда, надеется на ситуацию "а вдруг пронесет"", - подытожила Василевская-Смаглюк.

Напомним, накануне замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить проникновения коронавируса в Украину.

Пока что известно о двух украинцах, которые были инфицированы новым вирусом. Оба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, он находится в Японии.

Общее количество жертв коронавируса в Китае превысило 1350 человек, а зараженных - почти достигло 60 тысяч.

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