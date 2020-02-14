Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк назвала коронавирус "маркетинговым ходом, чтобы продать побольше масок".

В эфире телеканала "Наш" бывшая журналистка заявила, что в их фракции есть две группы: те, кто считают коронавирус реальной угрозой, и те, кто думает, что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок.

"В нашей фракции поделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус - это действительно угроза, а другие - что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории, считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 гривен, чтобы было", - сказала нардеп.

По ее словам, на заседании Кабмина 12 февраля вопрос угрозы коронавируса вообще не поднимался.

"Я думаю, что украинская власть, как всегда, надеется на ситуацию "а вдруг пронесет"", - подытожила Василевская-Смаглюк.

Напомним, накануне замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить проникновения коронавируса в Украину.

Пока что известно о двух украинцах, которые были инфицированы новым вирусом. Оба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, он находится в Японии.

Общее количество жертв коронавируса в Китае превысило 1350 человек, а зараженных - почти достигло 60 тысяч.