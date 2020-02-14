Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
ГлавнаяПолитика

Зеленский предложил проводить ежемесячные встречи с бизнесом

Обещанный рост экономики на 7% ВВП в год уже не получается... нужно искать новые или дополнительные драйверы роста.

Зеленский предложил проводить ежемесячные встречи с бизнесом
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский предложил проводить ежемесячные встречи с представителями бизнеса.

Об этом сообщила исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Катерина Глазкова по итогам встречи 13 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

"На встрече был конструктивный разговор, всем представителям бизнеса удалось выразить ключевые свои тезисы и предложения, получить первую обратную связь, зафиксировать проблемные вопросы. Договорились, что к следующей встрече через месяц бизнес-ассоциации также подготовят предложения, которые помогут ускорить рост экономики", - рассказала Глазкова.

На встрече также присутствовали замглавы Офиса президента Юлия Ковалив и Андрей Смирнов, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, министр экономики Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий, а также первый помощник президента Сергей Шефир.

"Речь шла об инвестициях. Мы подчеркнули, что важно помнить также о внутренних инвестициях, о том бизнесе, который уже работает в стране. Создавать и для его развития условия. По нашим подсчетам, наибольшие наши компании с 2015 года инвестировали почти $2,5 млрд. За прошлый год - $490 млн", - отметила Глазкова.

Она также рассказала, что с президентом обсуждалась также налоговая политика государства, инфраструктура, трудовое законодательство и земельная реформа.

"Для нас важно снижать нагрузку на фонд оплаты труда, искать модели, которые упростят администрирование и саму процедуру уплаты налогов. Мы вспомнили о налоге на выведенный капитал. Президент сказал, что лично он за эту идею, но необходимы подсчеты с Минфином - это не новая риторика", - прокомментировала глава СУП.

По ее словам, бизнес поприветствовал наработки изменений в трудовое законодательство. По мнению бизнес-сообщества, этот законопроект современный, поддерживает нынешние требования к труду.

"Мы коснулись также законопроекта 1210, принятого во втором чтении и поступившего на подпись президента. Но никто из присутствующих бизнес-ассоциаций не видел окончательной версии. Финальная версия находится сейчас на вычитке в Офисе президента", - подчеркнула Катерина Глазкова.

По мнению представителей СУП, обещанный рост экономики на 7% ВВП в год уже не получается.

"Очевидно, что принятых на сегодня мер недостаточно и нужно искать новые или дополнительные драйверы роста. И вот тут важно: налоговая реформа - снижение давления на фонд оплаты труда, налог на выведенный капитал, трудовое законодательство, земельная реформа и инфраструктура", - подчеркнула Глазкова.

Напомним, 13 февраля Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны и призвал участвовать в правительственных программах для крупных инвесторов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также