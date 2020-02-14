Мендель: Зеленский никогда не встречался с Патрушевым и не говорил с ним

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала расследование журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях", которые выяснили, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетал в город Маскат, когда там находился Зеленский.

Сообщалось, что высокопоставленный российский чиновник прилетел в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

"Сложно опровергнуть, что кто-то лечит зубы, у кого-то есть братья, кто-то летает в Москву, кто-то из чиновников РФ летает в Оман, кто-то из современных политиков знал кого-то из политиков до прихода во власть и еще где-то работал... Сложно и сопоставить эти несовместимые факты, придя к выводу, что президент договаривался за спинами общества с российским чиновником. Единственное, что было несложно в сюжете программы «Схемы» - это отрицать факт встречи президента и представителя РФ Патрушева, ведь они действительно никогда не встречались и не говорили", - написала Мендель.

"Для себя отмечу, что «тема зубов» в украинской журналистике слишком часто подводит авторов", - добавила она.

Напомним, на Рождество Зеленский улетел в Оман. Утром 8 января Мендель сообщила, что он прерывает свой визит из-за катастрофы самолета МАУ в Иране. В Киев Зеленский вернулся только ночью 9 января, почти через сутки после крушения.

Министерство иностранных дел и Офис президента заявили, что объяснят рождественскую поездку Зеленского в Оман "в свое время". Офис президента пообещал, что Зеленский отразит поездку в Оман в своей декларации.