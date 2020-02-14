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У Путина назвали "враньем" встречу Зеленского и Патрушева в Омане

Дмитрий Песков опроверг информацию из расследования "Схем".

У Путина назвали "враньем" встречу Зеленского и Патрушева в Омане
Дмитрий Песков
Фото: rsport.ria.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "враньем" расследование "Схем" о встрече президента Украины Владимира Зеленского с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Омане. Об этом сообщают СМИ РФ.

Напомним, на Рождество Зеленский улетел в Оман. Утром 8 января пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что он прерывает свой визит из-за катастрофы самолета МАУ в Иране. 

В расследовании "Схем" сказано, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев прилетал в город Маскат, когда там находился Зеленский. По утверждениям журналистов, Патрушев прилетел в Оман в ночь с 7 на 8 января тем же чартерным самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN, который через сутки доставил президента Украины из Маската в Киев.

Глава Офиса президента Андрей Ермак и пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель также опровергли информацию о встрече Зеленского и Патрушева в Омане.

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