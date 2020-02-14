Кабмин назначил врио главы ГФС Сергея Солодченко

Кабинет Министров освободил от обязанностей исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Дениса Гутенко и назначил вместо него Сергея Солодченко. Об этом сказано в распоряжениях правительства №107-р и №108-р от 12 февраля.

Солодченко родился в 1975 году в Луганской области. После окончания в 1998 году Луганского института внутренних дел МВД Украины, по 2002 год проходил службу в органах внутренних дел. В налоговой милиции работал с 2002 года. С апреля 2018 - начальник Главного следственного управления финансовых расследований ДФС Украины.

Денис Гутенко ранее занимал должность директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

Напомним, новая таможенная служба начала работу в Украине 8 декабря. В ведомстве сократили количество региональных таможен с 26 до 16, создали калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей, запустили тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан.

На новую таможню в бюджете заложено 480 миллионов гривен.