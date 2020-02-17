Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
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Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)

Второй доставлен в больницу с травмами.

Фото: Виталий Мирошниченко

В Киевской области произошло смертельное ДТП с участием сотрудника полиции.

Как информирует пресс-служба областной полиции, в Броварах сотрудник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля Nissan. Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение им и совершил наезд на двух человек.

Фото: kv.npu.gov.ua

"После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель автомобиля пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители", - говорится в сообщении.

В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один 31-летний мужчина с травмами доставлен в больницу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство Броварского отдела полиции.

"Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе «Драгер», - сообщили в полиции.

Фото: Виталий Мирошниченко

Полицейские вызвали сотрудников Государственного бюро расследований, которые будут выяснять все обстоятельства смертельного ДТП. Также по данному факту назначено служебное расследование.

Напомним, 12 февраля Печерский райсуд Киева арестовал подполковника Нацгвардии, который сбил двух школьников.

Виталий Мирошниченко
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