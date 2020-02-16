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Боевики выпустили 20 мин по позициям ВСУ вблизи Крымского

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Боевики выпустили 20 мин по позициям ВСУ вблизи Крымского
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Боевики обстреляли позиции украинских военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по позициям ВСУ. Рядом с Лебединским из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Марьинки боевики дважды стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Два враждебных обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В районе населенного пункта Новолуганское боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Вблизи Крымского они выпустили 20 мин из 120-мм миномета.

Сегодня, 16 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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